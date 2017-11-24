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Окупанти завезли в Крим близько 300 тисяч росіян – Джемілєв

П'ятниця, 24 листопада 2017, 05:13
Окупанти завезли в Крим близько 300 тисяч росіян – Джемілєв

Росія завезла до окупованого Криму 250 тисяч осіб з ОРДЛО та ще близько 300 тисяч  – із РФ.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Укрінформ.

"Росія грубо порушує Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. Вони створюють умови, за яких корінні жителі змушені залишати півострів, і заселяють його людьми, лояльними до себе", – повідомив Джемілєв.

"250 тисяч осіб вони привезли з Донецької та Луганської областей, цих "ватників", багато хто з них – бандити, які беруть участь у беззаконні, і не менше 250 тисяч, а то і 300 – 400 тисяч, за різними оцінками, жителів Російської Федерації", – наголосив політик.

"Але там все так засекречено, скільки людей нових прописано... У тих структурах, де є ці дані, немає практично жодного кримського татарина. Все дуже засекречено", – підкреслив лідер кримськотатарського народу.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов.

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Кашці стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

Теми: КримРосіякримські татари
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