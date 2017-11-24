Детективам НАБУ предложили взятку в 800 тысяч долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Генеральной прокуратуры разоблачили лицо, которое предлагало сотруднику НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов США.



Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба НАБУ.



В агентстве отмечают, что эта сумма предлагалась за прекращение расследования детективами Бюро уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 миллионов гривен средств, подконтрольных разоблаченному лицу предприятий.



Предварительно действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").



Сейчас решается вопрос о сообщении разоблаченному лицу о подозрении и проведении других неотложных следственных действий.



Как сообщалось, в ноябре ГФС вместе с НАБУ в результате совместных действий арестовали 450 миллионов гривен, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.