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Двоє бійців, які вважались загиблими, вийшли з-під обстрілів

Субота, 25 листопада 2017, 06:42
Двоє бійців, які вважались загиблими, вийшли з-під обстрілів

Двоє військових сил АТО, які за попередньою інформацією вважались загиблими, вийшли з-під ворожих обстрілів і повернулись у свої підрозділи.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Добрі новини з району проведення АТО. Двоє військовослужбовців Збройних Сил України, які вчора вважалися загиблими під час бойового зіткнення з ворогом біля Кримського, завдяки власному бойовому досвіду і навченості вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Раніше штаб АТО повідомив, що внаслідок бойового зіткнення на підступах до Кримського, що на Луганському напрямку, загинули 4 бійці ЗСУ, ще двоє поранені.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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