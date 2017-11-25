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Невідомі намагались напасти на військову частину Вінницького гарнізону

Субота, 25 листопада 2017, 09:13

У Вінницькому гарнізоні група невідомих намагалася напасти на чатового однієї з військових частин. 

Про це повідомили у прес-центрі командування Повітряних сил України. 

Інцидент стався близько 21:00 напередодні. 

"Військовослужбовець, виконуючи обов’язки у варті, попередив напад невідомих на військовий об’єкт, повідомивши про порушників до вартового приміщення. На допомогу чатовому прибула оперативна група підсилення. Правопорушники втекли", - йдеться у повідомленні. 

Жертв і поранених з боку військовослужбовців в/ч немає, зброя та боєприпаси в наявності.

У військовіій частині працюють правоохоронці, організовано розшук зловмисників. 

Українська правда 



Теми: Вінницька областьармія
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