Невідомі намагались напасти на військову частину Вінницького гарнізону

У Вінницькому гарнізоні група невідомих намагалася напасти на чатового однієї з військових частин.

Про це повідомили у прес-центрі командування Повітряних сил України.

Інцидент стався близько 21:00 напередодні.

"Військовослужбовець, виконуючи обов’язки у варті, попередив напад невідомих на військовий об’єкт, повідомивши про порушників до вартового приміщення. На допомогу чатовому прибула оперативна група підсилення. Правопорушники втекли", - йдеться у повідомленні.

Жертв і поранених з боку військовослужбовців в/ч немає, зброя та боєприпаси в наявності.

У військовіій частині працюють правоохоронці, організовано розшук зловмисників.

Українська правда





