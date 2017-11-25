Неизвестные пытались напасть на воинскую часть Винницкого гарнизона

В Винницком гарнизоне группа неизвестных пыталась напасть на часового одной из воинских частей.

Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил Украины.

Инцидент произошел около 21:00 накануне.

"Военнослужащий, выполняя обязанности в карауле, предупредил нападение неизвестных на военный объект, сообщив о нарушителях в караульное помещение. На помощь часовому прибыла оперативная группа усиления. Правонарушители скрылись", - говорится в сообщении.

Жертв и раненых со стороны военнослужащих в/ч нет, оружие и боеприпасы в наличии.

В военной части работают правоохранители, организован розыск злоумышленников.

Украинская правда