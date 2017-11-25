Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: На Донецькому напрямку очікуємо на збройні провокації

Субота, 25 листопада 2017, 09:36
Штаб: На Донецькому напрямку очікуємо на збройні провокації

У суботу на Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО. 

Про це йдеться у заяві штабу АТО. 

"Представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове та Травневе. Штаб АТО очікує збройних провокацій на цьому напрямку від бойовиків НЗФ ОРДЛО. Ми відслідковуємо ситуацію на цій ділянці лінії зіткнення", - зазначили у штабі.

Населені пункти Травневе та Гладосове, розташовані північніше Горлівки, які ЗСУ взяли під контроль.
Населені пункти Травневе та Гладосове, розташовані північніше Горлівки, які ЗСУ взяли під контроль.

Як відомо, напередодні Збройні сили України відтіснили бойовиків і взяли під контроль села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, що перебували у "сірій зоні".

Як зазначили у ЗСУ, окремі підрозділи Збройних Сил на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних військ.

До населених пунктів привезли продукти харчування, теплий одяг, ліки, вирішується питання відновлення електропостачання. 

Українська правда 

Теми: АТООБСЄДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: