Штаб: На Донецькому напрямку очікуємо на збройні провокації

У суботу на Донецькому напрямку можливі збройні провокації з боку бойовиків ОРДЛО.

Про це йдеться у заяві штабу АТО.

"Представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове та Травневе. Штаб АТО очікує збройних провокацій на цьому напрямку від бойовиків НЗФ ОРДЛО. Ми відслідковуємо ситуацію на цій ділянці лінії зіткнення", - зазначили у штабі.

Населені пункти Травневе та Гладосове, розташовані північніше Горлівки, які ЗСУ взяли під контроль.

Як відомо, напередодні Збройні сили України відтіснили бойовиків і взяли під контроль села Травневе Бахмутського району та Гладосове Горлівського району Донецької області, що перебували у "сірій зоні".

Як зазначили у ЗСУ, окремі підрозділи Збройних Сил на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокаційні обстріли російсько-окупаційних військ.

До населених пунктів привезли продукти харчування, теплий одяг, ліки, вирішується питання відновлення електропостачання.

Українська правда