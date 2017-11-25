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Штаб: На Донецком направлении ожидаем вооруженных провокаций

Суббота, 25 ноября 2017, 09:36
Штаб: На Донецком направлении ожидаем вооруженных провокаций

В субботу на Донецком направлении возможны вооруженные провокации со стороны боевиков ОРДЛО.

Об этом заявили  в штабе АТО.

"Представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Майское. Штаб АТО ожидает вооруженных провокаций на этом направлении от боевиков НВФ ОРДЛО. Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения", - отметили в штабе.

Населені пункти Травневе та Гладосове, розташовані північніше Горлівки, які ЗСУ взяли під контроль.
Населенные пункты Майское и Гладосово, расположенные севернее Горловки, которые ВСУ взяли под контроль.

Как известно, накануне Вооруженные силы Украины оттеснили боевиков и взяли под контроль села Майское Бахмутского района и Гладосово Горловского района Донецкой области, которые находились в "серой зоне".

Как отметили в ВСУ, отдельные подразделения Вооруженных Сил на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

В населенные пункты привезли продукты питания, теплую одежду, лекарства, решается вопрос восстановления электроснабжения.

Украинская правда

Темы: АТООБСЕДонбасс
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