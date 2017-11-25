В Украине и 32 странах мира почтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов, голодоморов 1921-1922, 1946-1947 годов.

В Киеве официальные памятные мероприятия начнутся с 14:30 на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" с участием президента Украины, пишут "Украинские новости".

В 16:00 объявят общенациональную минуту молчания и проведут всеукраинскую акцию "Зажги свечу".

Памятные мероприятия к 84-й годовщине геноцида состоятся под лозунгом "Голодомор - месть за свободу, месть за революцию".