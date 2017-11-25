У штабі розповіли про обстріли з "забороненої" зброї

Протягом минулої доби на лінії зіткнення бойовики здійснили 17 обстрілів позицій ЗСУ, день минув без втрат.

Про це на брифінгу 25 листопада повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Зокрема на луганському напрямку бойовики провели 9 прицільних обстрілів опорних пунктів ЗСУ, вели вогонь з 120-мм мінометів поблизу Новолуганського.

Біля Луганського та Лозового обстріли велися з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та легкої стрілецької зброї.

На донецькому напрямку вогонь по силах АТО бойовики вели 8 разів: з озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Авдіївки, Мар’їнки, Пісків, шахти Бутівка, Березового, Гнутового та Верхньоторецького. Біля Пісків вогонь вели з 82-мм міномету.

Українська правда