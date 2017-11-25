Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе рассказали об обстрелах из "запрещенного" вооружения

Суббота, 25 ноября 2017, 12:48

За минувшие сутки на линии разграничения боевики совершили 17 обстрелов позиций ВСУ, день прошел без потерь.

Об этом на брифинге 25 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, на луганском направлении боевики провели 9 прицельных обстрелов опорных пунктов ВСУ, вели огонь из 120-мм минометов вблизи Новолуганского. 

Возле Луганского и Лозового обстрелы велись из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия.

На донецком направлении огонь по силам АТО боевики вели 8 раз: из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Авдеевки, Марьинки, Песков, шахты Бутовка, Березового, Гнутово и Верхнеторецкого. Близ Песков огонь боевики открывали из 82-мм миномета. 

 

Украинская правда 

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

По всей Украине второй раз за утро раздается тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
12:17
В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля
Все новости...
Реклама: