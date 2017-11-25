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У Пакистані постраждали понад 100 осіб в масових заворушеннях

Субота, 25 листопада 2017, 21:38

У столиці Пакистану в сутичках ісламістів і поліції поранено понад 100 осіб, більшість з яких - силовики.

Про це повідомляє Reuters.

За повідомленнями з лікарень, в суботніх сутичках було поранено понад 100 людей. При цьому щонайменше 65 з них - силовики.

Протестувальники заявили, що четверо активістів були вбиті, але поліція заперечує смерті.

Телевізійні кадри показували поліцейський автомобіль у вогні, важкі стовпи диму і пожежі на вулицях в той час, коли офіцери з важким бойовим спорядженням просувалися вперед. Протестувальники, деякі з яких були в протигазах, билися в розкиданих боях на пустих шосе і в навколишніх кварталах.

Працювало лише державне телебачення. Facebook, Twitter і YouTube також були заблоковані в багатьох областях.

Близько 1000 активістів з Техрік-е-Лабаіка, нової жорсткої ісламістської політичної партії, заблокували головний шлях до столиці на два тижні. Вони звинуватили міністра законів в богохульстві проти ісламу та вимагають його відставки.

Зіткнення активістів з поліцією почалися після того, як правоохоронці спробували розблокувати дорогу.

Українська правда

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