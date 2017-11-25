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В Пакистане пострадали более 100 человек в массовых беспорядках

Суббота, 25 ноября 2017, 21:38

В столице Пакистана в стычках исламистов и полиции ранены более 100 человек, большинство из которых - силовики.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям из больниц, в субботних столкновениях было ранено более 100 человек. При этом по меньшей мере 65 из них - силовики.

Протестующие заявили, что четверо активистов были убиты, но полиция отрицает смерти.

Телевизионные кадры показывали полицейский автомобиль в огне, тяжелые занавески дыма и пожары на улицах в то время, когда офицеры с тяжелым боевым снаряжением продвигались вперед. Протестующие, некоторые из которых были в противогазах, сражались в разбросанных боях по пустых шоссе и окрестным кварталам.

Работало только государственное телевидение. Facebook, Twitter и YouTube также были заблокированы во многих областях.

Около 1000 активистов из Техрик-э-Лабаика, новой жесткой исламистской политической партии, заблокировали главный путь в столицу на две недели. Они обвинили министра законов в богохульстве против ислама и требуют его отставки.

Столкновения активистов с полицией начались после того, как правоохранители попытались разблокировать дорогу.

Украинская правда

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