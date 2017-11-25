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У штабі АТО попросили не розголошувати позиції військових

Субота, 25 листопада 2017, 22:08

У штабі АТО попросили людей, які співпрацюють зі Збройними силами України, не розповсюджувати інформацію про військових.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Зокрема у штабі попросили не публікувати інформації та відомостей, фото та відео матеріалів, які стосуються ходу тактичних та оперативних дій: переміщення, зміна позицій, розкриття підрозділів, просування тощо.

"Кілька діб тому мав місце прецедент, коли один із волонтерів передчасно оприлюднив інформацію, яка поставила під загрозу безпеку та життя військовослужбовців. Штаб АТО нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність для військовослужбовців за виток таємної інформації", - наголосили у штабі АТО.

Раніше у штабі повідомили, що в суботу бойовики порушили перемир'я 6 разів, а сили АТО вели вогонь у відповідь.

Теми: АТОЗбройні сили
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