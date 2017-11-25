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В штабе АТО попросили не разглашать позиции военных

Суббота, 25 ноября 2017, 22:08

В штабе АТО попросили людей, которые сотрудничают с Вооруженными силами Украины, не разглашать информацию о военных.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, в штабе попросили не публиковать информации и сведений, фото и видео материалов, касающихся хода тактических и оперативных действий: перемещение, изменение позиций, раскрытие подразделений, продвижение и тому подобное.

"Несколько дней назад имел место прецедент, когда один из волонтеров преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих. Штаб АТО напоминает об административной и уголовной ответственности для военнослужащих за утечку секретной информации", - подчеркнули в штабе АТО.

Ранее в штабе сообщили, что в субботу боевики нарушили перемирие 6 раз, а силы АТО вели огонь в ответ.

Темы: АТОВооруженные силы
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