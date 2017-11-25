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У Києві пройде акція на підтримку Кольченка

Субота, 25 листопада 2017, 22:40
У Києві пройде акція на підтримку Кольченка

У київському аеропорту Жуляни 26 листопада пройде акція "Марне очікування" до дня народження ув'язненого в РФ активіста Олександра Кольченка.

Про це повідомили організатори заходу у Facebook, передають "Крим.Реалії".

"Учасники події чекатимуть на Сашка з іменною табличкою в зоні прильоту аеропорту. Але він не прилетить. Не через скасування рейсу або погані погодні умови, а тому, що вже більше трьох років сидить за кремлівськими гратами. Там він зустріне свої 28 років", – йдеться у анонсі заходу.

"За гратами в РФ перебувають ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати. Стільки, скільки потрібно", – наголосили організатори.

Повідомляється, що активісти вийдуть з табличками, на яких напишуть імена українських політв'язнів. Такі ж акції заплановані в аеропортах Одеси, Львова, Праги та Варшави.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніКримКиїв
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