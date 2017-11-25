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В Киеве пройдет акция в поддержку Кольченко

Суббота, 25 ноября 2017, 22:40
В Киеве пройдет акция в поддержку Кольченко

В киевском аэропорту Жуляны 26 ноября пройдет акция "Тщетное ожидание" ко дню рождения заключенного в РФ активиста Александра Кольченко.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в Facebook, передают "Крым.Реалии".

"Участники события будут ждать Сашу с именной табличкой в ​​зоне прилета аэропорта. Но он не прилетит. Не из-за отмены рейса или плохие погодные условия, а потому, что уже более трех лет сидит за кремлевской решеткой. Там он встретит свои 28 лет",  говорится в анонсе мероприятия.

"За решеткой в ​​РФ находятся еще около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам. Их мы также будем ждать. Столько, сколько нужно",  отметили организаторы.

Сообщается, что активисты выйдут с табличками, на которых напишут имена украинских политзаключенных. Такие же акции запланированы в аэропортах Одессы, Львова, Праги и Варшавы.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии.

Темы: политзаключенныеКрымКиев
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