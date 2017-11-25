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Суд Зімбабве визнав дії військових законними

Субота, 25 листопада 2017, 23:23

Верховний суд Зімбабве визнав законними дії армії, які призвели до відставки президента Роберта Мугабе.

Про це пише DW.

"Згідно з постановою суду від 25 листопада, армія діяла відповідно до конституції, щоб запобігти протиправному приходу до влади людей з оточення Мугабе", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, суд визнав незаконним звільнення Еммерсона Мнангагви з посади віце-президента. Мугабе звільнив Мнангагву за кілька днів до того, як сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента.

Мнангагву, якого вважали наступником колишнього президента, позбавили посади, оскільки Мугабе планував зробити своєю наступницею дружину Грейс.

Також 25 листопада перед судом постав екс-міністр фінансів Зімбабве Ігнатіус Чомбо - його звинувачують в корупції і зловживанні повноваженнями.

Як відомо, 18 листопада у Зімбабве сотні тисяч мешканців столиці Хараре вийшли на марш за відставку президента Роберта Мугабе.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника, підконтрольного президенту Мугабе.

Також військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо. Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс.

Військові, які захопили Хараре, помістили Мугабе під домашній арешт. Кортеж Мугабе відвіз його з приватної резиденції в Державний будинок для переговорів, в яких також взяли участь посланці з регіонального блоку Співтовариства з питань розвитку країн південної Африки (SADC).

21 листопада Роберт Мугабе подав у відставку, новим президентом Зімбабве став Мнангагва. Він виконуватиме обов'язки очільника держави до виборів 2018 року.

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