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Суд Зимбабве признал действия военных законными

Суббота, 25 ноября 2017, 23:23

Верховный суд Зимбабве признал законными действия армии, которые привели к отставке президента Роберта Мугабе.

Об этом пишет DW.

"Согласно постановлению суда от 25 ноября, армия действовала в соответствии с конституцией для предотвращения противоправного прихода к власти людей из окружения Мугабе", - говорится в сообщении.

Кроме этого, суд признал незаконным увольнение Эммерсона Мнангагвы с должности вице-президента. Мугабе уволил Мнангагву за несколько дней до того, как сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента.

Мнангагву, которого считали преемником бывшего президента, лишили должности, поскольку Мугабе планировал сделать своей преемницей жену Грейс.

Также 25 ноября перед судом предстал экс-министр финансов Зимбабве Игнатиус Чомбо - его обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Как известно, 18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку президента Роберта Мугабе.

15 ноября армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе Грейс.

Военные, захватившие столицу Зимбабве Хараре, поместили Мугабе под домашний арест. Кортеж Мугабе отвез его из частной резиденции в Государственный дом для переговоров, в которых также приняли участие посланники из регионального блока Сообщества по вопросам развития стран южной Африки (SADC).

21 ноября Роберт Мугабе подал в отставку, новым президентом Зимбабве стал Мнангагва. Он будет исполнять обязанности главы государства до выборов 2018 года.

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