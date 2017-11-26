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ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість порушень режиму "тиші"

Неділя, 26 листопада 2017, 02:18
ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість порушень режиму тиші

Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" на Донбасі.

Про це йдеться у звіті місії станом на 24 листопада, який розміщено на сайті організації.

"Пізно ввечері 23 і вночі 24 листопада камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала вогневу активність: загалом близько 20 вибухів (з яких 11 оцінені як постріли). Удень 24 листопада команда Місії чула 4 черги зі стрілецької зброї за 2 км на південний захід", - йдеться у звіті.

Водночас кількість вибухів у Донецькій області була меншою - 60 проти 80, зафіксованих напередодні.

"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (водночас кількість вибухів була меншою - 2 супроти орієнтовно 10)", - повідомили спостерігачі.

"Місія і далі здійснювала моніторинг ситуації в Луганську. За спостереженнями СММ, 24 листопада ситуація у місті залишалася спокійною. Команда Місії бачила щонайменше 30 невстановлених озброєних осіб в одязі військового типу з білими нарукавними пов’язками. Спостерігачі відзначили, що приблизно половина з них була в балаклавах", - зазначили в ОБСЄ.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТООРДЛООБСЄ
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