На Одещині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів
Неділя, 26 листопада 2017, 03:23
Служба безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували збут зброї та боєприпасів на Одещині.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж "товару" відбувався під час особистих контактів з клієнтами", - йдеться у заяві.
Повідомляється, що СБУ затримала зловмисників під час спроби продажу бойового пістолета "Браунінг".
Також встановлено факт продажу пістолета марки "Глок - 19".
Під час обшуків правоохоронці вилучили незареєстровану мисливську і спортивну зброю та велику кількість боєприпасів різного калібру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.