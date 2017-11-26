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В Одесской области СБУ блокировала сбыт оружия и боеприпасов

Воскресенье, 26 ноября 2017, 03:23

Служба безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой блокировали сбыт оружия и боеприпасов в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что участники группировки, в состав которой входили жители Одессы, организовали торговлю оружием в регионе. Продажа "товара" происходила во время личных контактов с клиентами", - говорится в заявлении.

Сообщается, что СБУ задержала злоумышленников при попытке продажи боевого пистолета "Браунинг".

Также установлен факт продажи пистолета марки "Глок - 19".

Во время обысков правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье и спортивное оружие и большое количество боеприпасов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУОдесская областьоружие
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