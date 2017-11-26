США скасували рішення про закриття бюро Організації визволення Палестини у Вашингтоні

Держдеп США змінив своє рішення про закриття бюро Організації визволення Палестини у Вашингтоні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"США порадили бюро Організації визволення Палестини обмежити свою діяльність до справ, пов’язаних з досягненням тривалого і всеохопного миру між ізраїльтянами і палестинцями" - заявив представник Держдепу.

"Сполучені Штати зробили правильно, змінивши своє рішення. Вашингтон не може відігравати роль посередника і водночас займати сторону Ізраїлю проти палестинців. Ми не можемо мати мир у регіоні, якщо уряд США продовжує підтримувати ізраїльські позиції", - підкреслив палестинський законодавець Мустафа Баргуті.

Як відомо, раніше Держдеп США оголосив про наміри закрити представництво Організації визволення Палестини, яке працює з 1994 року.

Палестина у відповідь заявила про замороження усіх контактів з США.