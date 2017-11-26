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ІДІЛ закликає прибічників до терактів у Європі на різдвяні свята - ЗМІ

Неділя, 26 листопада 2017, 05:30
ІДІЛ закликає прибічників до терактів у Європі на різдвяні свята - ЗМІ

Терористичне угрупування ІДІЛ закликає нападати на різдвяні ярмарки у Німеччині, Британії та Франції.

Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що агентство BlackOps Cyber, яке збирає дані про кіберзагрози, перехопило картинки з відповідними гаслами за допомогою месенджерів.

Daily Mail пише, що агітки почали поширюватися Європою після того, як у Німеччині затримали 6 осіб, підозрюваних у підготовці теракту.

Як відомо, прокуратура Єгипту підозрює ІДІЛ у причетності до теракту у провінції Північний Синай, у результаті якого загинули щонайменше 305 осіб.

Раніше повідомлялося, що ІДІЛ запустило в ефір шведського радіо пропагандистську пісню.

Теми: ЄвропатерактВелика БританіяФранціяНімеччина
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