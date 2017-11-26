Погода на неділю: тумани, місцями - ожеледиця
Неділя, 26 листопада 2017, 06:19
У неділю, 26 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з туманами та мокрим снігом, місцями - ожеледиця.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У Києві та на заході вранці 26 листопада очікується туман з видимістю 200-500 м.
На дорогах у східних областях прогнозують ожеледицю.
У більшості західних областей - дощ та мокрий сніг, на сході країни – невеликий сніг.
Найтепліше буде на півдні - до +14, найхолодніше - на сході: від -4 до +1.