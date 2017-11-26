Погода на неділю: тумани, місцями - ожеледиця

У неділю, 26 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з туманами та мокрим снігом, місцями - ожеледиця.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Києві та на заході вранці 26 листопада очікується туман з видимістю 200-500 м.

На дорогах у східних областях прогнозують ожеледицю.

У більшості західних областей - дощ та мокрий сніг, на сході країни – невеликий сніг.

Найтепліше буде на півдні - до +14, найхолодніше - на сході: від -4 до +1.