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Небезпека лавин є в горах Івано-Франківщини та Закарпаття - ДСНС

Неділя, 26 листопада 2017, 10:35

У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 27 листопада буде висока загроза сходження лавин.

Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю, 26 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з туманами та мокрим снігом, місцями - ожеледиця.

Українська правда

Теми: Івано-Франківська областьЗакарпаттяДСНСКарпати
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