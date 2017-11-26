АТО: Біля Верхньоторецького - загроза для цивільних, посилять заходи безпеки
Неділя, 26 листопада 2017, 13:56
В районі н.п. Верхньоторецьке посилять заходи безпеки через серйозну небезпеку для цивільних громадян.
Про це заявили у прес-центрі штабу АТО 26 листопада.
"Підрозділи ЗСУ спільно з Нацполіцією вживають оперативних заходів для підвищення пильності щодо перетину лінії зіткнення", - зазначили у штабі.
Заходи запроваджуються для убезпечення людей "від ймовірних загроз, диверсій, недопущення провокацій та упереджених цілеспрямованих звинувачень у начебто недотриманні українською стороною Мінських домовленостей", йдеться у повідомленні.
Українська правда