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АТО: Возле Верхнеторецкого - угроза для гражданских, усилят меры безопасности

Воскресенье, 26 ноября 2017, 13:56

В районе н.п. Верхнеторецкое усилят меры безопасности из-за серьезной опасности для гражданских лиц.

Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО 26 ноября.

"Подразделения ВСУ совместно с Нацполицией принимают оперативные меры для повышения бдительности относительно пересечения линии соприкосновения", - отметили в штабе.

Меры вводятся для обеспечения безопасности людей "от возможных угроз, диверсий, недопущения провокаций и предвзятых целенаправленных обвинений в якобы несоблюдении украинской стороной Минских договоренностей", говорится в сообщении.

Украинская правда 

Темы: АТОДонбасс
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