У поліції розповіли про затримання на КПВВ Донбасу причетних до бандформувань

Протягом тижня на блокпостах населених пунктів у Донецькій області затримано 24 особи, які брали безпосередню участь в незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Про це повідомили у прес-службі облуправління поліції Донеччини.

Окрім того затримано 5 осіб, які підтримують з бойовиками тісний зв’язок.

"Блоковано 3 спроби провезти зброю, і 4 - наркотичну речовину. Доправлено до територіальних підрозділів поліції 2 розшукуваних зловмисників. Виявлено 5 осіб, які перебували на українській території нелегально", - повідомили правоохоронці.

фото - прес-служба поліції Донецької області

Загалом, за даними поліції, протягом тижня КПВВ перетнули 1,4 тисячі вантажівок, понад 20 тисяч легкових авто та понад 38 тисяч осіб.

Українська правда