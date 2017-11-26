В полиции рассказали о задержании на КПВВ Донбасса причастных к бандформированиям

В течение недели на блокпостах населенных пунктов в Донецкой области задержаны 24 человека, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Кроме того задержаны 5 человек, которые поддерживают с боевиками тесную связь, заявили в полиции.

"Блокированы 3 попытки провезти оружие, и 4 - наркотическое вещество. Доставлены в территориальные подразделения полиции 2 разыскиваемых злоумышленников. Выявлены 5 человек, которые находились на украинской территории нелегально", - сообщили правоохранители.

фото - пресс-служба полициии донецкой области

В целом, по данным полиции, в течение недели КПВВ пересекли 1,4 тысячи грузовиков, более 20 тыс. легковых авто и более 38 тыс. человек.

Украинская правда