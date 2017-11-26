Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В полиции рассказали о задержании на КПВВ Донбасса причастных к бандформированиям

Воскресенье, 26 ноября 2017, 16:47
В полиции рассказали о задержании на КПВВ Донбасса причастных к бандформированиям

В течение недели на блокпостах населенных пунктов в Донецкой области задержаны 24 человека, которые принимали непосредственное участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Об этом сообщили  в пресс-службе полиции Донецкой области. 

Кроме того задержаны 5 человек, которые поддерживают с боевиками тесную связь, заявили в полиции.

"Блокированы 3 попытки провезти оружие, и 4 - наркотическое вещество. Доставлены в территориальные подразделения полиции 2 разыскиваемых злоумышленников. Выявлены 5 человек, которые находились на украинской территории нелегально", - сообщили правоохранители.

 
фото - пресс-служба полициии донецкой области

В целом, по данным полиции, в течение недели КПВВ пересекли 1,4 тысячи грузовиков, более 20 тыс. легковых авто и более 38 тыс. человек.

Украинская правда

Темы: Донецкая областьДонбассАТОполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Донецкая область
За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Последние новости
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:04
МОН обнародовал рамку финансовых компетентностей для детей и молодежи: что она предполагает
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
12:30
Накопичення сил ворога на північному кордоні не помічено – Наєв
12:24
Всемирный фонд памятников возобновит купол Дома учителя в Киеве
12:18
Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен
Все новости...
Реклама: