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Бойовики зменшили кількість обстрілів до 4, біля Авдіївки шпигував БПЛА

Неділя, 26 листопада 2017, 17:15

Бойовики в неділю скоротили кількість обстрілів до 4, застосовуючи 82-мм міномети, зенітну установку, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 26 листопада. 

За даними штабу, НЗФ вели провокативні обстріли. Зокрема, на луганському напрямку вели вогонь із мінометів калібру 82-мм поблизу Трьохізбенки, зі стрілецької зброї - біля Золотого.

На донецькому напрямку збройні провокації відбулися у районі Верхньоторецького.

"Бойовики обстрілювали укріплення сил АТО з 82-мм мінометів та гранатометів. На Приазов’ї по силах АТО біля Гнутового вогонь вели з зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки зафіксовано проліт ворожого БПЛА", - повідомили у штабі. 

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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