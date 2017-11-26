Боевики сократили количество обстрелов до 4, возле Авдеевки шпионил БПЛА

Боевики в воскресенье сократили количество обстрелов до 4, применяя 82-мм минометы, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером 26 ноября.

По данным штаба, НВФ вели провокационные обстрелы. В частности, на луганском направлении вели огонь из минометов калибра 82-мм вблизи Трехизбенки, из стрелкового оружия - близ Золотого.

На донецком направлении вооруженные провокации произошли в районе Верхнеторецкого.

"Боевики обстреливали укрепления сил АТО из 82-мм минометов и гранатометов. На Приазовье по силам АТО близ Гнутово огонь вели из зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки зафиксирован пролет вражеского БПЛА", - сообщили в штабе.

Украинская правда