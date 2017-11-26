На Балі через виверження вулкану евакуювали близько 24 тисяч осіб
Неділя, 26 листопада 2017, 20:59
На Балі через виверження вулкану Агунг евакуювали близько 24 тисяч осіб.
Про це йдеться у повідомленні CNN.
Також у зв'язку з НП скасовано авіапольоти над островом, оскільки хмара попелу від Агунга висотою в тисячі метрів, прямує на схід і південний схід уздовж архіпелагу.
Зазначається, що мешканців було евакуйовано з 224 населених пунктів на усьому острові.
Crazy footage of #GunungAgung volcano erupting on #Bali today. Stay safe my Bali peeps. pic.twitter.com/Do9Qnf5yyn— Matt Ooley (@mattooley) November 26, 2017
Міжнародний аеропорт Ломбок на острові Пулау Ломбок (острів на схід від Балі) тимчасово припинив роботу, в зв'язку з чим на переліт очікують близько 7000 пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів.
Українська правда