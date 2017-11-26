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На Бали из-за извержения вулкана эвакуировали около 24 тысяч человек

Воскресенье, 26 ноября 2017, 20:59

На Бали из-за извержения вулкана Агунг эвакуировали около 24 тысяч человек.

Об этом говорится в сообщении CNN

Также в связи с ЧП отменены авиаполеты над островом, поскольку облако пепла от Агунга высотой в тысячи метров, направляется на восток и юго-восток вдоль архипелага.

Отмечается, что жители были эвакуированы из 224 населенных пунктов по всему острову.

 

Международный аэропорт Ломбок на острове Пулау Ломбок (остров к востоку от Бали) временно прекратил работу, в связи с чем перелетов ожидают около 7000 пассажиров внутренних и международных рейсов. 

Украинская правда 

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Темы: авиачрезвычайное происшествие
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