Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стан Кольченка погіршується, схуднув до 62 кг

Неділя, 26 листопада 2017, 22:13
Стан Кольченка погіршується, схуднув до 62 кг

Стан політв’язня Олександра Кольченка, незаконно засудженого в РФ, погіршується, він сильно схуднув.

Про це заявила мама Олександра Лариса Кольченко, повідомля "Громадське радіо". 

"Місяць тому я була на побаченні з Сашею у Копейську. Він дуже схуднув. Зріст 190 см, важить 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом "дефіцит ваги". Його здоров’я почало погіршуватися", -  зазначила вона.

Мати політв’язня нагадала, що він вчетверте проводить день народження у неволі.

"Перший свій день народження він провів у Лефортово, другий - у СІЗО у Ростові-на-Дону, третій і четвертий - у Копейську Челябінської області", - зазначила вона.

Також мати Кольченка повідомила, що листи від кримських друзів до нього не надходять.

Як відомо, Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка  - до 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

На початку листопада речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що українські консули не мали доступу до відвідування чотирьох політв'язнів, громадян України, за весь час їх незаконного утримання в Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: