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Консули не можуть отримати доступ до чотирьох політв'язнів у Росії

П'ятниця, 3 листопада 2017, 11:00
Консули не можуть отримати доступ до чотирьох політв'язнів у Росії

Українські консули не мали доступу до відвідування чотирьох політв'язнів, громадян України, за весь час їх незаконного утримання в Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова.

Про це розповіла речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"На даний момент є четверо політв'язнів, до яких не було допуску консулів. За весь час доступу не було взагалі до Сенцова, Кольченка, Ваітова і Сайфуллаєва", – говорить Беца.

За її словами, російська сторона мотивує відмову тим, що всі незаконно заарештовані є кримчанами, а значить нібито громадянами РФ, оскільки "набули російське громадянство" внаслідок анексії півострова.

Як повідомлялося, в серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив режисера Олега Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні на території півострова терористичної організація.

У тій же справі Олександр Кольченко був засуджений до 10 років позбавлення волі. На початку травня 2016 року засуджені заповнили документи для передачі на Україну для відбування покарання, але в жовтні заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що РФ відмовилася передати Сенцова і Кольченка для відбування покарання на батьківщину.

При цьому омбудсмен Росії визнала, що Кольченко і Сенцов є громадянами України. Однак російська сторона заявила, що у них є і громадянство РФ, оскільки вони в установлені терміни "офіційно не заявили про відмову від російського громадянства".

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7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Руслана Зейтуллаєва до семи років ув'язнення; Сайфуллаєв, Ваітов і Юрій Примов отримали по п'ять років позбавлення волі.

За версією російського слідства, Зейтуллаєв організував у Севастополі регіональний законспірований підрозділ "Хізб ут-Тахрір", інші обвинувачені були вербувальниками до лав організації.

Фігуранти свою провину не визнали. Вони заявляли, що справа політично мотивована, а їхнє кримінальне переслідування пов'язане з тим, що вони є кримськими татарами.

"Українська правда" у Threads

Теми: заручникиполітв'язніРосія
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