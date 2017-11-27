Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва може подарувати Україні зброї на 2 млн євро

Понеділок, 27 листопада 2017, 02:01

Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро.

Про це йдеться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому Міноборони держави і опублікованому на сторінці електронного парламенту, пише Радіо Свобода.

У додатках до постанови зазначено, що Україні можуть бути передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.

Проект постанови уряду Литви направлено на розгляд Міністерству фінансів і МЗС країни.

Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США затвердив у бюджеті на 2018 фінансовий рік військову допомогу Україні на суму 350 мільйонів доларів. Надання такої допомоги може схвалити чи не схвалити виконавча влада США, яка не зобов’язана надавати цю допомогу, а лише має таке право.

18 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення грантового пакету у розмірі 47 мільйонів доларів уряду України на купівлю американської оборонної зброї.

Американський аналітичний центр Heritage Foundation, який оглядачі та ЗМІ називають мозковим центром адміністрації Дональда Трампа, закликав озброїти Україну.

Теми: Литвазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Литва
Попри санкції, росіяни завозять елітні авто через Литву і Білорусь – розслідування
У Литві збирають кошти на 500 дронів для України
Литва оголосила про створення коаліції розмінування для України
Останні новини
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
Усі новини...
Реклама: