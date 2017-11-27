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На Балі близько 60 тисяч туристів блоковані в аеропорту через вулкан

Понеділок, 27 листопада 2017, 07:34

У міжнародному аеропорту індонезійського курортного острова Балі зібралися близько 60 тисяч осіб, які намагаються вилетіти додому.

Про це повідомив у понеділок офіційний представник повітряної гавані, передає "Інтерфакс-Україна".

Аеропорт закрито з ранку понеділка на 24 години у зв'язку з виверженням вулкана Агунг.

Уже скасовано 445 рейсів, надходить інформація про те, що рейси на Балі розвертають у повітрі і спрямовують до аеропортів Джакарти, Сінгапуру, інших міст.

Рішення про закриття було ухвалено у зв'язку з тим, що шар попелу, який утворився в результаті виверження вулкана Агунга, досягнув повітряного простору над аеропортом.

Минулої суботи стався друге за тиждень виверження вулкана, вулканічний попіл піднявся на висоту понад 1,5 км, засипавши тонким шаром прилеглі населені пункти.

Влада вимагає термінової евакуації жителів населених пунктів, розташованих у радіусі 5-8 км від вулкана.


"Ступінь небезпеки у зв'язку з виверженням вулкана підвищена до найвищої", – заявив головний вулканолог країни Геде Суантіка.

Він додав, що "відчуваються постійні підземні поштовхи".

Експерти припускають, що викиди газів і попелу з жерла вулкана будуть наростати, не виключається виверження лави.

Індонезійське агентство з ліквідації наслідків стихійних лих стверджує, що до 100 тисяч жителів мають залишити небезпечну зону навколо вулкана Аґунг, передає AP.

Речник Сутопо Пурво Нугрохо заявив у Джакарті, що розширення небезпечної зони до 10 кілометрів (6 миль) від кратера зачіпляє 22 села і близько 90-100 тисяч людей.

Близько 40 тисяч осіб евакуювали, але інші відмовляються. Влада спробує переконати людей, але налаштована й на примусову евакуацію.

Трагедією стало виверження Агунга у 1963 році, коли загинули понад 1 тисячі осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: стихіятуризм
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