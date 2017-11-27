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На Бали около 60 тысяч туристов блокированы в аэропорту из-за вулкана

Понедельник, 27 ноября 2017, 07:34

В международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч человек, которые пытаются вылететь домой.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель воздушной гавани, передает "Интерфакс-Украина".

Аэропорт закрыт с утра понедельника на 24 часа в связи с извержением вулкана Агунг.

Уже отменены 445 рейсов, поступает информация о том, что рейсы на Бали разворачивают в воздухе и направляются в аэропорты Джакарты, Сингапура, других городов.

Решение о закрытии было принято в связи с тем, что слой пепла, образовавшийся в результате извержения вулкана Агунга, достиг воздушного пространства над аэропортом.

В минувшую субботу произошло второе за неделю извержение вулкана, вулканический пепел поднялся на высоту более 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты.

Власти потребовали срочной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 км от вулкана.

"Степень опасности в связи с извержением вулкана повышена до наивысшей", - заявил главный вулканолог страны Геде Суантика.

Он добавил, что "ощущаются постоянные подземные толчки".

Эксперты предполагают, что выбросы газов и пепла из жерла вулкана будут нарастать, не исключается извержение лавы.

Индонезийское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий утверждает, что до 100 тысяч жителей должны покинуть опасную зону вокруг вулкана Аґунг, передает AP.

Пресс-секретарь Сутопо Пурва Нугрохо заявил в Джакарте, что расширение опасной зоны до 10 километров (6 миль) от кратера затрагивает 22 села и порядка 90-100 тысяч человек.

Около 40 тысяч человек эвакуировали, но другие отказываются. Власть попытается убедить людей, но настроена и на принудительную эвакуацию.

Трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тысячи человек.

Темы: стихиятуризм
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