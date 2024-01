На Бали около 60 тысяч туристов блокированы в аэропорту из-за вулкана

В международном аэропорту индонезийского курортного острова Бали скопилось около 60 тысяч человек, которые пытаются вылететь домой.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель воздушной гавани, передает "Интерфакс-Украина".

Аэропорт закрыт с утра понедельника на 24 часа в связи с извержением вулкана Агунг.



Уже отменены 445 рейсов, поступает информация о том, что рейсы на Бали разворачивают в воздухе и направляются в аэропорты Джакарты, Сингапура, других городов.

Решение о закрытии было принято в связи с тем, что слой пепла, образовавшийся в результате извержения вулкана Агунга, достиг воздушного пространства над аэропортом.

В минувшую субботу произошло второе за неделю извержение вулкана, вулканический пепел поднялся на высоту более 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты.

Власти потребовали срочной эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных в радиусе 5-8 км от вулкана.

Bali residents within 6 miles of rumbling volcano Agung have been ordered to evacuate https://t.co/GVXboastYi pic.twitter.com/DOOAttCysS