Облава в Пущі-Водиці: усіх кримінальних авторитетів відпустили

Усіх затриманих 26 листопада на сходці кримінальних авторитетів в київській Пущі-Водиці відпустили після перевірки документів і встановлення осіб.

Про це повідомив в телеефірі начальник Головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

За його словами, усі 65 осіб були доставлені в районне управління поліції, у них вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї.

"Хоча зброя з дозволами, ми її вилучили для перевірок і проведення відповідних експертиз. Значна частина цих осіб має кримінальне минуле, тому всі вони були перевірені на причетність до кримінальних злочинів, чи перебувають або не перебувають в розшуку", - розповів Крищенко.

Начальник поліції повідомив, що ніхто із затриманих на даний час не знаходиться в розшуку і не фігурує у кримінальних справах, тому всіх відпустили після відпрацювання та перевірки документів.

Водночас Крищенко зазначив, що учасники сходки чинили незначний опір під час затримання.

За його словами, вилучену зброю перевірять на правильність зберігання і транспортування, а також, чи не переробляли її.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Глава київської поліції також заперечує можливий зв'язок затриманих з протестами під Верховною Радою.

"Це взагалі не пов'язані речі з протестами під Радою, а також із затриманням осіб, які за постановою суду були затримані і доставлені в слідчі органи. У цьому випадку вони намагалися вирішувати проблеми кримінального світу, а не впливати на політичні акції і політичний стан в країні", - зазначив він.

Як повідомлялося 26 листопада ввечері, поліція провела операцію в Пущі-Водиці, де зібралися люди, які намагалися впливати на криміногенну ситуацію в Києві й інших регіонах.

У відділення поліції для перевірки доставили більше 60 осіб.

Інтерфакс-Україна