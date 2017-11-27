Облава в Пуще-Водице: всех криминальных авторитетов отпустили

Всех задержанных 26 ноября на сходке криминальных авторитетов в киевской Пуще-Водице отпустили после проверки документов и установления личностей.

Об этом сообщил в телеэфире начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, все 65 человек были доставлены в районное управление полиции, у них изъяты несколько единиц огнестрельного оружия.

"Хотя оружие с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз. Значительная часть этих лиц имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям, находятся или не находятся в розыске", - рассказал Крищенко.

Начальник полиции сообщил, что никто из задержанных в настоящее время не находится в розыске и не проходит по уголовным делам, поэтому всех отпустили после отработки и проверки документов.

При этом Крищенко отметил, что участники сходки оказали незначительное сопротивление при задержании.

По его словам, изъятое оружие проверят на правильность хранения и транспортировки, а также, не подвергалось ли оно переделке.

Открыто уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием).

Глава киевской полиции также отрицает возможную связь задержанных с протестами под Верховной Радой.

"Это вообще не связанные вещи с протестами под Радой, а также с задержанием лиц, которые по постановлению суда были задержаны и доставлены в следственные органы. В этом случае они пытались решать проблемы криминального мира, а не влиять на политические акции и политическое состояние в стране", - отметил он.

Как сообщалось 26 ноября вечером, полиция провела операцию в Пуще-Водице, где собрались люди, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах.

В отделение полиции для проверки доставили более 60 человек.

Интерфакс-Украина