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Поліція віддала французькому Інтерполу "короля шахраїв"

Понеділок, 27 листопада 2017, 11:17

Українські поліцейські передали представникам Інтерполу у Франції чоловіка, засудженого і розшукуваного за привласнення коштів банків.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"На виконання доручень Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції України в аеропорту Бориспіль українські поліцейські передали представникам Національного центрального бюро Інтерполу у Французькій Республіці затриманого зловмисника та його спільників", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що у 2015 році суд Парижа заочно засудив чоловіка до 7 років в'язниці і штрафу в 1 мільйон євро за незаконне заволодіння коштами кількох відомих банків.

 
Фото поліції

За даними французьких поліцейських, громадянин ввів в оману 52 співробітника із 33 юридичних установ.

"За масштаби шахрайських дій місцева преса охрестила затриманого "королем шахраїв"", - підсумували в Нацполіції.

Теми: поліціяФранція
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