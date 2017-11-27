Полиция отдала французскому Интерполу "короля мошенников"
Украинские полицейские передали представителям Интерпола во Франции мужчину, осужденного и разыскиваемого за присвоение средств банков.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во исполнение поручений Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Украины в аэропорту Борисполь украинские полицейские передали представителям Национального центрального бюро Интерпола во Французской Республике задержанного злоумышленника и его сообщников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2015 году суд Парижа заочно приговорил мужчину к 7 годам тюрьмы и штрафу в 1 млн евро за незаконное завладение средствами нескольких известных банков.
По данным французских полицейских, гражданин ввел в заблуждение 52 сотрудника из 33 юридических учреждений.
"За масштабы мошенничества местная пресса окрестила задержанного "королем мошенников"", - подытожили в Нацполиции.