В Україні назвали п’ятірку мерів-інноваторів

Фіналістами рейтингу мерів-інноваторів, ініційованого Міжнародним самітом мерів та Українською правдою, за результатами другого етапу відбору стали: очільник Тростянця Юрій Бова, голова міста Долина Володимир Гаразд, Віталій Луков з Вознесенська, мер Вінниці Сергій Моргунов, та очільник Житомира Сергій Сухомлин.

Імена фіналістів оголосили напередодні Міжнародного саміту мерів, який пройде у Києві 28-29 листопада за участі 150 українських мерів та делегатів з 9 країн світу.

Організатори підкреслюють, що визначальними критеріями на цьому етапі були незаангажованість та репутація мера серед жителів міста.

"Щоб запобігти будь-яким спекуляціям довкола рейтингу, що викликав великий резонанс, ми вирішили оголосити імена ТОП-5 до відкриття Міжнародного саміту мерів", – говорить засновниця Міжнародного саміту мерів Ірина Озимок.

За її словами, перший етап показав, що інновації в Україні та в іноземних містах доволі відрізняються, і там, де є електронні рішення і ЦНАПи, ще може бути чимало невирішених проблем з освітою, медициною, відкритістю влади.

"Обговорення журі тривало понад 4 години, і ми зважали на комплексний розвиток міста, а також прозорість мера та його репутацію. Цінність рейтингу у тому, що нам вдалося відшукати гідних звання інноватора, здатних мотивувати своїх колег на дії", – зазначає Озимок.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва зазначає, що критерії оцінки ефективності українських мерів базувалися на рейтингу European Capital of Innovation та допомогли оцінити впроваджені інновації у важливих сферах життя українських міст.

"Але не менш важливими є питання доброчесності та репутації мерів серед мешканців. Тому при формуванні п'ятірки фіналістів журі ретельно вивчало діяльність кожного міського очільника саме за цими критеріями", – наголосила Мусаєва.

Під час обговорення кандидатів члени журі, серед яких провідні спеціалісти з інновацій, урбаністики та розвитку міст, враховували також свій персональний досвід роботи із мерами.

Крім спільних критеріїв оцінки, члени журі оцінили кандидатів за своїми спеціалізаціями, наприклад, енергоефективність, інклюзія, муніципальні рішення, які впроваджуються у містах та покращують надання послуг, відкритість мера та його команди.

"До фінальної п’ятірки рейтингу потрапили мери двох із 16 міст України, з якими ми працюємо, – зазначає головний радник з питань самоврядування проекту ПРОМІС Кеді Ворд,. – Ми раді за Вінницю та Долину – обидва міста довели свою інноваційність у проектах демократичного урядування, захисту навколишнього середовища та втілення реформи децентралізації".

Координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator Роман Зінченко також зазначає наступне:

"Це було непросте завдання – обирати всього 5-х мерів-інноваторів з усього переліку. Для нас дуже важливо що усі, хто увійшов до п’ятірки, докладають значних зусиль до програм енергоефективності та розвитку сталої енергетики та енергоефективності у своїх містах".

Засновник Доступно.UA Дмитро Щебетюк відзначає майже еталонну взаємодію влади із громадськістю у питаннях інклюзивності у Вінниці:

"Проекти із доступності подаються через реабілітаційний центр "Гармонія", швидко розглядаються і що важливо – втілюються. Натомість деякі мери, що увійшли до топ-5, ще мусять попрацювати із цією проблемою".

Як відомо, до рейтингу увійшли мери міст із населенням до 500 000 осіб, що використовують креативні та новаторські рішення для вирішення локальних задач.

Рейтинг відбувається у три етапи:

Спочатку кандидатів номінували шляхом заповнення анкети на сайті "Української правди" та оцінювало журі за критеріями світового аналогу рейтингу European Capital of Innovation.

До них входять: міське планування, громадські послуги, культура, охорона здоров’я, екологія, безпека та охорона, комунікація, підприємництво, стартап-екосистема, бренд міста. Члени журі звертали увагу не лише на застосування технологій у цих сферах, а й на креативні рішення для лінійних задач. Результатом етапу став перелік із 20 мерів.

На другому етапі було передбачено живе обговорення та експертне оцінювання журі, де враховувався не лише факт наявності електронних сервісів, але і їхній реальний вплив на життя містян, комплексний розвиток міста та незаангажованість, репутація мера.

Переможця ж рейтингу оберуть українці відкритим голосуванням, яке відбуватиметься на сайті "Української правди".

До складу журі входять: головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва, співзасновниця Міжнародного саміту мерів Ірина Озимок, координатор Української мережі енергетичних інновацій Greencubator Роман Зінченко, директор ініціативи StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус, член ради Реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря, директор CANactions Валентина Зотова, головний радник з питань самоврядування ПРОМІС Кейді Ворд, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, генеральний директор "Датагруп"Михайло Шелемба, засновник проекту "Доступно.UA" Дмитро Щебетюк, представник компанії VISA Дмитро Крепак.