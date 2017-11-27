В Украине назвали пятерку мэров-инноваторов

Финалистами рейтинге мэров-инноваторов, инициированного Международным саммитом мэров и Украинской правдой, по результатам второго этапа отбора стали: глава Тростянца Юрий Бова, глава города Долина Владимир Гаразд, Виталий Луков из Вознесенска, мэр Винницы Сергей Моргунов, и глава Житомира Сергей Сухомлин.

Имена финалистов объявили накануне Международного саммита мэров, который пройдет в Киеве 28-29 ноября с участием 150 украинских мэров и делегатов из 9 стран мира.

Организаторы подчеркивают, что определяющими критериями на этом этапе были беспристрастность и репутация мэра среди жителей города.

"Чтобы предотвратить любые спекуляции вокруг рейтинга, который вызвал большой резонанс, мы решили объявить имена ТОП-5 к открытию Международного саммита мэров", - говорит основательница Международного саммита мэров Ирина Озимок.

По ее словам, первый этап показал, что инновации в Украине и в иностранных городах довольно отличаются, и там, где есть электронные решения и ЦНАП, еще может быть немало нерешенных проблем с образованием, медициной, открытостью власти.

"Обсуждение жюри длилось более 4 часов, и мы учитывали комплексное развитие города, а также прозрачность мэра и его репутацию. Ценность рейтинга в том, что нам удалось найти достойных звания инноватора, способных мотивировать своих коллег на действия", – говорит Озимок.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева отмечает, что критерии оценки эффективности украинских мэров базировались на рейтинге European Capital of Innovation и помогли оценить внедренные инновации в важных сферах жизни украинских городов.

"Но не менее важными являются вопросы добродетели и репутации мэров среди жителей. Поэтому при формировании пятерки финалистов жюри тщательно изучало деятельность каждого городского главы именно по этим критериям", – отметила Мусаева.

При обсуждении кандидатов члены жюри, среди которых ведущие специалисты по инновациям, урбанистики и развития городов, учитывали также свой персональный опыт работы с мэрами.

Кроме общих критериев оценки, члены жюри оценили кандидатов по своим специализациям, например, энергоэффективность, инклюзия, муниципальные решения, которые внедряются в городах и улучшают оказание услуг, открытость мэра и его команды.

"В финальную пятерку рейтинга попали мэры двух из 16 городов Украины, с которыми мы работаем, - отмечает главный советник по вопросам самоуправления проекта ПРОМИС Кэди Уорд, - Мы рады за Винницу и Долину - оба города доказали свою инновационность в проектах демократического управления, защиты окружающей среды и воплощение реформы децентрализации".

Координатор Украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман Зинченко также отмечает следующее:

"Это была непростая задача – выбрать всего 5-ти мэров-инноваторов из всего перечня. Для нас очень важно что все, кто вошел в пятерку, прилагают значительные усилия к программам энергоэффективности и развития устойчивой энергетики и энергоэффективности в своих городах".

Основатель Доступно.UA Дмитрий Щебетюк отмечает почти эталонное взаимодействие власти с общественностью в вопросах инклюзивности в Виннице:

"Проекты по доступности подаются через реабилитационный центр "Гармония", быстро рассматриваются и что немаловажно – воплощаются. Но некоторые мэры, вошедшие в топ-5, еще должны поработать с этой проблемой", – сказал Щебетюк.

Как известно, в рейтинг вошли мэры городов с населением до 500 000 человек, которые используют креативные и новаторские решения для решения локальных задач.

Рейтинг происходит в три этапа:

Сначала кандидатов номинировали путем заполнения анкеты на сайте "Украинской правды" и оценивало жюри по критериям мирового аналога рейтинге European Capital of Innovation.

К ним относятся: городское планирование, общественные услуги, культура, здравоохранение, экология, безопасность и охрана, коммуникация, предпринимательство, стартап-экосистема, бренд города. Члены жюри обращали внимание не только на применение технологий в этих сферах, но и на креативные решения для линейных задач. Результатом этапа стал список из 20 мэров.

На втором этапе было предусмотрено живое обсуждение и экспертное оценивание жюри, где учитывался не только факт наличия электронных сервисов, но и их реальное влияние на жизнь горожан, комплексное развитие города и беспристрастность, репутация мэра.

Победителя же рейтинге изберут украинцы открытым голосованием, которое будет проходить на сайте "Украинской правды".

В состав жюри входят: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, соучредитель Международного саммита мэров Ирина Озимок, координатор Украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман Зинченко, директор инициативы StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус, член совета реанимационное пакета реформ Иван Лукеря, директор CANactions Валентина Зотова, главный советник по вопросам самоуправления ПРОМИС Кейди Уорд, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба, основатель проекта "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк, представитель компании VISA Дмитрий Крепак.