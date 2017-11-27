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Насіров: Повернутися на роботу мій обов’язок

Понеділок, 27 листопада 2017, 15:34

Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу.

Про це він заявив перед засіданням суду 27 листопада.

"Я на сьогоднішній день залишаюся головою ДФС. Мені повертатися нікуди не треба", - сказав він в ефірі "112.ua".

Він підкреслив, що його відсторонили від виконання повноважень.

"Думаю, досить скоро це рішення має бути скасоване в силу своєї незаконності", - сказав Насіров.

На питання, чи хоче він повернутися на роботу, Насіров сказав:

"Це мій обов'язок. Мене на цей відповідальний пост призначили після довгого відкритого конкурсу. Це мій обов'язок бути на роботі і виконувати свої повноваження і свої функції".

Він додав, що по суті справи проти нього "немає і не повинно було бути".

"Нема навіть події злочину, ми навіть не говоримо про склад злочину", - сказав Насіров.

Він зазначив, що під час його головування в ДФС, було дано близько 10 тисяч розстрочок більш ніж 5 або 6 тисячам підприємств, оскільки це "законна можливість, представлена ​​податковим кодексом платникам податків".

"Вся справа вигадана. Суспільство довгий час вводили в оману, обманювали, намагаючись їм видати одне за інше. Я не знаю, що це було", - сказав Насіров.

Як відомо,  в ніч на 3 березня детективи НАБУ вручили Роману Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - "зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки".

6 березня 2017 року Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про відсторонення Насірова.

В ніч на 8 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою внесення застави в 100 млн. гривень.

13 березня Апеляційний суд Києва прийняв рішення залишити Насірова під вартою.

16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

За даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Тим самим дії Насірова завдали державі збитків у розмірі близько 2 млрд гривень.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НасіровФіскальна службаАнтикорупційна прокуратурасуд
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