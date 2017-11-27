Насиров: Вернуться на работу мой долг

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заявляет, что продолжает оставаться руководителем ГФС и планирует выйти на работу.

Об этом он заявил перед заседанием суда 27 ноября.

"Я на сегодняшний день остаюсь главой ГФС. Мене возвращаться никуда не надо", - сказав он в эфире "112.ua".

Он подчеркнул, что его отстранили от выполнения полномочий.

"Думаю, достаточно скоро это решение должно быть отменено в силу своей незаконности", - сказал Насиров.

На вопрос, хочет ли он вернуться на работу, Насиров сказал:

"Это мой долг и обязанность. Меня на этот ответственный пост назначили после долгого открытого конкурса. Это мой долг и обязанность быть на работе и выполнять свои полномочия и свои функции".

Он добавил, что по сути дела против него "нет, и не должно было быть".

"Нету даже подии злочину, мы даже не говорим о составе преступления", - сказал Насиров.

Он отметил, что во время его главенствования в ГФС, было дано около 10 тысяч рассрочек более чем 5 или 6 тысячам предприятий, поскольку это "законная возможность, представленная налоговым кодексом плательщикам налогов".

"Все дело выдуманное. Общество долгое время вводили в заблуждение, обманывали, пытаясь им выдать одно за другое. Я не знаю, что это было", - сказал Насиров.

Как известно, в ночь на 3 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины - "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

6 марта Кабмин обнародовал распоряжение об отстранении главы ГФС Романа Насирова.

В ночь на 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

13 марта Апелляционный суд Киева принял решение оставить Насирова под стражей.

16 марта жена Насирова внесла за него залог.

По данным САП, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

По данным САП, действия Насирова нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривен.