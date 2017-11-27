Гройсман не обговорюватиме в Грузії "питання Саакашвілі" – посол

Посол України в Грузії Ігор Долгов виключив можливість обговорення питання про екстрадицію на батьківщину екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі в ході нинішнього офіційного візиту до Тбілісі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.



Про це він заявив в понеділок журналістам, відповідаючи на відповідне запитання, передає "Інтерфакс-Україна".



"Він (Саакашвілі - ред.) зараз є приватною особою і це не може бути предметом обговорення на офіційних переговорах", – сказав Долгов.



При цьому посол зазначив, що Саакашвілі "не єдиний лідер опозиції – ні в Україні, ні в Грузії".



"Якщо є у вас питання стосовно колишнього президента Грузії, запитайте про це його самого, а не мене. Ми не бачимо проблему, він продовжує перебувати в Україні, а також політичну активність, яка, чесно кажучи, не дуже популярна", – заявив дипломат.



Раніше міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані повідомила журналістам, що грузинська прокуратура у вересні 2017 року підтвердила українським колегам, що вимога щодо екстрадиції Саакашвілі, спрямована до Києва ще 2 роки тому, залишається в силі.