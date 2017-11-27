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Гройсман не обговорюватиме в Грузії "питання Саакашвілі" – посол

Понеділок, 27 листопада 2017, 16:29

Посол України в Грузії Ігор Долгов виключив можливість обговорення питання про екстрадицію на батьківщину екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі в ході нинішнього офіційного візиту до Тбілісі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це він заявив в понеділок журналістам, відповідаючи на відповідне запитання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Він (Саакашвілі - ред.) зараз є приватною особою і це не може бути предметом обговорення на офіційних переговорах", – сказав Долгов.

При цьому посол зазначив, що Саакашвілі "не єдиний лідер опозиції – ні в Україні, ні в Грузії".

"Якщо є у вас питання стосовно колишнього президента Грузії, запитайте про це його самого, а не мене. Ми не бачимо проблему, він продовжує перебувати в Україні, а також політичну активність, яка, чесно кажучи, не дуже популярна", – заявив дипломат.

Раніше міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані повідомила журналістам, що грузинська прокуратура у вересні 2017 року підтвердила українським колегам, що вимога щодо екстрадиції Саакашвілі, спрямована до Києва ще 2 роки тому, залишається в силі.

Теми: СаакашвіліГрузіяГройсман
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