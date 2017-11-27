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СБУ затримала фальшивого ОБСЄшника

Понеділок, 27 листопада 2017, 17:01
СБУ затримала фальшивого ОБСЄшника

Співробітники Служби безпеки України викрили на Дніпропетровщині чоловіка з підробленим посвідченням інспектора міжнародної безпекової місії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що мешканець Дніпра, який вже мав проблеми із законом за вимагання та незаконне зберігання зброї, використовував посвідчення для прикриття своєї злочинної діяльності та вільного пересування територією України.

"Співробітники спецслужби затримали зловмисника у Новомосковську в його автомобілі. Зібрані матеріали Служба безпеки України скерувала до органів Національної поліції", - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів).

Крім того правоохоронці встановлюють, як саме чоловік зміг підробити документ і хто йому міг у цьому допомагати.

Українська правда
Теми: СБУОБСЄДніпропетровська областьДніпро
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