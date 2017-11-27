Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала фальшивого ОБСЕшника

Понедельник, 27 ноября 2017, 17:01
СБУ задержала фальшивого ОБСЕшника

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Днепропетровщине мужчину с поддельным удостоверением инспектора международной миссии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили, что житель Днепра, который уже имел проблемы с законом за вымогательство и незаконное хранение оружия, использовал удостоверение для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника в Новомосковске в его автомобиле. Собранные материалы Служба безопасности Украины направила в органы Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Кроме того правоохранители устанавливают, как мужчина смог подделать документ и кто ему мог в этом помогать.

Украинская правда
Темы: СБУОБСЕДнепропетровская областьДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в "ядерных угрозах"
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: