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В Індії суд звільнив членів екіпажу судна, серед яких є українці

Понеділок, 27 листопада 2017, 22:07

Індійський суд звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, серед яких були українці. Їх звинувачували у незаконному перевезенні зброї.

Про це повідомляє DW.

"Апеляційний суд скасував винесений у 2016 році вирок екіпажу та охоронцям корабля. Серед заарештованих було загалом 35 осіб - українці, естонці, британці, індійці. У 2016 році чоловіки отримали покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Суд скасував вирок через брак доказів того, що судно порушило територіальні води Індії або становило будь-яку загрозу.

Наразі невідомо, чи оскаржуватиме прокуратура винесене рішення у верховному суді Індії.

В жовтні 2013 року берегова охорона затримала судно поблизу берегів штату Таміл-Наду. На борту вилучили 35 автоматів та близько 5700 одиниць боєприпасів. Моряки не змогли надати дозвіл на легальне перевезення зброї в індійських територіальних водах.

Власник судна - американська компанія AdvanFort. У ній повідомили, що корабель залучили до операції з боротьби з піратством, а в індійських водах він опинився, коли закінчилося пальне.

Теми: Індіясудкораблі
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